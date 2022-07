Suspeito de furto de fios é detido pela PM em Londrina

Um homem foi detido ao tentar fugir com fiação e objetos de iluminação que teria sido furtados de uma residência para locação localizada na estrada da Perobinha, na madrugada deste sábado (30), em Londrina.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para verificar a situação de furto, mas não foi possível entrar no imóvel. A partir de um terreno ao lado, foram identificadas duas pessoas no imóvel, que tentaram fugir ao enxergarem a viatura, deixando para trás uma sacola com os objetos.





Um dos suspeitos foi alcançado. Ele foi detido e levado para a Polícia Civil para as providências cabíveis.