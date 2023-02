Suspeito é detido apos dois disparos de arma de fogo em Lerroville

Um homem foi detido no fim da noite de sábado (18) suspeito de efetuar dois disparos de arma fogo no distrito de Lerroville, em Londrina. Ele também não tinha autorização para porte de arma.





Segundo informações recebida pela Polícia Militar, os disparos teriam ocorrido durante uma briga no distrito londrinense e o autor seria um homem que estaria em uma caminhonete branca. No local, os policiais encontraram um veículo com as características descritas e um homem, ao lado dela, tentou dispensar um objeto cromado ao ver os policiais.

Em uma revista pessoal, nada foi encontrado com este homem, mas, dentro da caminhonete, no assoalho, estava um revólver calibre .357, com cinco munições intactas e duas deflagradas.





Ele foi detido por porte ilegal de arma de fogo e disparos em via pública.