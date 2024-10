Veículo com propaganda eleitoral parado por tempo além do permitido é rebocado no Bandeirantes

Um veículo com propaganda eleitoral foi rebocado em frente ao Colégio Estadual Professor Kasuko Ohara, na rua Serra da Mantiqueira, no jardim Bandeirantes, em Londrina. A situação ocorreu no início da tarde deste domingo (6).







De acordo com a Polícia Militar, um fiscal eleitoral informou sobre um carro Space Fox adesivado com propaganda eleitoral de candidato estacionado por tempo além do permitido em frente ao colégio.

O veículo foi rebocado e lavrado termo circunstanciado para a condutora.