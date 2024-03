Policlínica de Londrina começa a ofertar atendimento personalizado de fisioterapia no período da noite

A Policlínica de Londrina começou a ofertar, na segunda-feira (11), atendimentos no ambulatório noturno de fisioterapia. São 360 vagas disponibilizadas por mês para os atendimentos individualizados de fisioterapia em horário alternativo, de segunda-feira a sexta-feira, das 19h às 21h, na rua Brasil, 1.032. A Secretaria Municipal de Saúde passou a disponibilizar os atendimentos para as pessoas que não conseguem comparecer em horário comercial.





Os interessados devem procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima de sua residência com seus documentos pessoais. No local, os pacientes vão passar por avaliação da equipe multiprofissional da unidade, que fará o encaminhamento para o atendimento de fisioterapia na Policlínica.

O secretário municipal de Saúde Felippe Machado acompanhou na segunda o início das atividades. “Nós identificamos que a fila de espera para fisioterapia do sistema único de saúde havia crescido consideravelmente. E, por isso, essa parceria vai nos ajudar a diminuir esse tempo de espera, e oportunizar que aquelas pessoa que durante a semana não conseguem buscar um serviço de saúde em horário convencional tenham a oportunidade de vir até aqui e ser atendida por essa equipe especializada. Tudo isso em um amplo ginásio que a Prefeitura de Londrina disponibiliza, com equipamentos modernos e nesse horário diferenciado”, afirmou.





Os atendimentos do ambulatório serão realizados em parceria com a Universidade Positivo. Seis alunos do último ano do curso de fisioterapia vão se revezar nos atendimentos aos pacientes. O coordenador do curso de fisioterapia, da Universidade Positivo, Prof. Alexandre Pelegrinelli, explica como essa parceria com a Prefeitura de Londrina contribui na formação dos futuros profissionais.





“O último anos do curso de fisioterapia são como se fosse um internato. Os alunos estagiam em diferentes áreas da fisioterapia e em diferentes serviços, em hospitais na clínica escola, e através dessas parcerias. Esse serviço de extensão é uma parte importante na formação do aluno, assim como prestar um serviço assistencial à comunidade, e vivenciar a prática clínica. E, também, a estrutura de equipamentos da Policlinica é incrível para o atendimento dos pacientes, o que permite uma melhor formação do aluno”, contou.





