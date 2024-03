Zerão será revitalizado em Londrina; município estuda assumir obra do anfiteatro

Uma das principais áreas de lazer e esportes de Londrina, o Zerão, no centro, será revitalizado. A prefeitura publicou a licitação para contratar uma empresa que assuma a obra. O valor máximo do edital é de R$ 2 milhões e os envelopes com as propostas das interessadas serão abertos no dia três de abril. O prazo para conclusão dos trabalhos é de seis meses a partir da assinatura da ordem de serviço.







Entre as intervenções que serão executadas estão pintura, acessibilidade, paisagismo, instalação de novos bancos, alambrado no campo, adequação de bueiros, recuperação de pontos com erosão, reforma das quatro quadras, da pista de skate, da ponte e do local onde ficam as barras para exercícios físicos. Serão feitas duas novas escadas e refeitas outras duas, que já existem.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“O Zerão é um cartão postal de Londrina, faz parte do patrimônio afetivo do londrinense. Está bastante degradado e exige um investimento da prefeitura. Será uma reforma estrutural para resolver problemas crônicos que prejudicam o espaço. Depois dessa obra a expectativa é de que o espaço fique adequado para as pessoas voltarem a frequentar com segurança”, destacou o secretário municipal de Planejamento, Marcelo Canhada. O local conta com luz de LED e teve o asfalto recuperado recentemente.





A revitalização do Zerão não contempla uma área que hoje está extremamente deteriorada: o anfiteatro. O espaço apresenta as marcas do abandono e do vandalismo, com pichação, lixo acumulado, bancos quebrados e grades para o escoamento da água furtadas. O local chegou a receber algumas poucas melhorias entre 2022 e o ano passado, no entanto, as obras pararam e não foram mais retomadas.

Publicidade





Este trabalho estava sendo executado com verba angariada por um produtor cultural via Lei Rouanet e não pela prefeitura. O projeto previa reparos nas escadarias, grelhas e estrutura, com o anfiteatro se transformando numa grande tela artística de grafite. Entretanto, o cenário de agora pouco evoluiu do que era quando a ideia foi apresentada.





O valor aprovado foi de R$ 590 mil, porém, foram captados pelo produtor somente R$ 251 mil. “Aparentemente produtor que apresentou o projeto não está conseguindo viabilizar os recursos”, comentou Canhada.