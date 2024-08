Alexandre Curi deverá ser eleito presidente da Assembleia Legislativa na segunda-feira

O deputado estadual Alexandre Curi (PSD) deverá ser o novo presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep). A eleição será na próxima segunda-feira (12) e Curi encabeça a única chapa registrada até agora.





Além dele, compõem a chapa Flávia Francischini (União Brasil), como primeira vice-presidente; Gugu Bueno (PSD), como primeiro secretário; e Maria Victoria (PP) como segunda secretária, cargo que ela já ocupa. O restante da chapa ainda não foi definido. Curi é neto do ex-deputado Anibal Khoury, que morreu em 1999.

O anúncio da eleição foi feito nesta terça (6) pelo presidente da Alep, Ademar Traiano (PSD), desgastado pela divulgação do acordo de não persecução penal firmado com o Ministério Público do Paraná (MP-PR), para não responder criminalmente por um pedido de propina feito para um prestador de serviços da Alep em 2015. Traiano não deverá ocupar nenhum cargo na nova Mesa Diretora.





O deputado Hussein Bakri (PSD) deverá ser mantido na liderança da bancada governista. Outros cotados para ocupar cargos de primeiro escalão na Alep eram Ney Leprevost (União Brasil) e Marcel Micheletto (PL), mas ele poderão ter outros postos na formação da nova Mesa Diretora.

A eleição para a Mesa Diretora seria em fevereiro de 2025, mas o deputados decidiram antecipar a disputa para evitar o desgaste gerado pelo caso envolvendo Traiano.





O deputado foi cinco vezes presidente da Alep e não poderia concorrer em uma nova eleição. Ele pôde se candidatar na última disputa porque o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) que proibiu as reeleições em 2022.





