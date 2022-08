Alvaro e Moro tecnicamente empatados na disputa ao Senado, diz pesquisa

Uma nova pesquisa estimulada para o Senado no Paraná mostra o ex-juiz federal Sergio Moro (União Brasil) com 30% das intenções de votos contra 27% do senador Alvaro Dias (Podemos). Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão tecnicamente empatados na disputada pela única vaga do Estado nessas eleições de 2022. O levantamento produzido pela Real Time Big Data e encomendado Grupo RIC/Record TV foi divulgado nesta terça-feira (16).



Na estimulada, em que foram apresentados os nomes de 10 candidatos ao Senado, o deputado federal Paulo Martins (PL), que é tido como candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL), aparece com 8% Na sequência, outros seis candidatos pontuaram. São eles: Aline Sleutjes (Pros) com 2%, Rosane Ferreira (PV), 2%, e Orlando Pessuti (MDB), Laerson Matias (PSOL), Desiree Salgado (PDT) e Carlos Saboia (PMN), todos com 1% cada.





A sondagem ainda mostrou que 12% dos eleitores paranaenses pretendem anular ou votar em branco para o Senado e outros 15% não sabem em quem irão votar.