Após Bolsonaro ficar inelegível, Mourão diz que TSE 'cassa vontade popular'

Ex-vice-presidente da República, o senador Hamilton Mourão (Republicanos) criticou o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e afirmou que a Corte Eleitoral "se notabiliza por cassar a vontade popular".





A declaração ocorre após o TSE tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) inelegível por oito anos, a contar das eleições de 2022. O placar ficou em 5 a 2 contra o ex-mandatário —os ministros Kassio Nunes Marques e Raul Araújo foram contra a inelegibilidade.

Ele comparou a decisão dos magistrados com o que ocorreu com o ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos), que teve o registro de candidatura derrubado e o mandato cassado pela Corte Eleitoral em maio. A decisão contra Deltan ocorreu em razão da Lei da Ficha Limpa.





O político ainda compartilhou a frase "Oh, Tempora, Oh Mores", em latim, que se traduz como "Oh, os tempos! Oh, os costumes". Ela teria sido dita por Cícero, estadista, orador e filósofo romano.

