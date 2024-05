Londrinenses aproveitam plantão para regularizar título eleitoral

“Já era para eu ter feito a transferência para cá e eu não estava preocupado. Mas, eu vi esse mutirão e decidi vir, porque eu trabalho até no sábado”, conta o pedreiro. “Para quem tem interesse em resolver seus problemas, não importa a fila. O importante é vir, resolver isso aí e pelo menos ficar com a consciência tranquila.”

Durante o sábado (4) foram feitos 139 alistamentos para o primeiro título, 129 transferências de domicílio eleitoral e 175 revisões. Até as 11h45 de domingo, 150 londrinenses haviam sido atendidos, segundo o balanço parcial. O plantão segue até as 17h.

O pedreiro Sanção Ramos de Almeida, 64, foi um dos primeiros eleitores a comparecer no Fórum Eleitoral na manhã deste domingo (5), último plantão antes do fim do prazo para tirar, transferir e regularizar o título de eleitor. Às 9h, quando os portões foram abertos, dezenas de londrinenses já aguardavam atendimento.





Entre os londrinenses que se somam aos mais de 398 mil aptos a votar em outubro estão os irmãos Kauã Felipe Martins Costa, 18, e Laura Vitória Martins Alves, 16. Acompanhados da mãe, Alessandra Martins, eles fizeram o primeiro título neste domingo.







“Já aproveitamos hoje, ninguém precisou faltar na escola, no trabalho. Levantamos cedo e valeu a pena”, diz a mãe dos jovens. “Uma das coisas que chamou bastante atenção foi o atendimento, que foi bem rápido. A gente não demorou nem 20 minutos lá dentro”, conta Kauã.





O plantão da Justiça Eleitoral busca agilizar o atendimento nesses últimos dias do prazo. Todas as pendências eleitorais devem ser regularizadas até a próxima quarta-feira (8). A ida ao Fórum Eleitoral é necessária para quem ainda não tem a biometria cadastrada. O eleitor que está com as digitais e foto cadastradas pode utilizar o Autoatendimento Eleitoral, no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA