Assembleia Itinerante discute agro, pedágio e concurso público na ExpoLondrina

A AL (Assembleia Legislativa do Paraná) troca o Centro Cívico em Curitiba pelo Parque Governador Ney Braga, em Londrina, onde deputados estaduais permanecem até sábado (15) na estreia do projeto “Assembleia Itinerante”, que promete levar a Casa de Leis do Estado até as 10 principais cidades paranaenses.





“Começamos por Londrina, a segunda maior cidade do Estado, dentro da principal feira de agronegócio do Brasil, com objetivo de aproximar a população e discutir temas importantes da região com moradores, prefeitos, vereadores, lideranças, empresários e representantes do setor produtivo”, afirmou o deputado Alexandre Curi (PSD), 1º secretário da Mesa da Assembleia Legislativa, nesta quarta-feira (12), quando o espaço foi aberto para os visitantes da ExpoLondrina.

Publicidade

Publicidade





Nesta quinta-feira (13), às 19h, o presidente Ademar Traiano (PSD) faz a abertura oficial da Assembleia Itinerante na sessão que será realizada no auditório principal do Parque Ney Braga. Durante a cerimônia, Curi também vai prestar uma homenagem ao Grupo Folha. “São 75 anos no Paraná. Um dos maiores jornais impressos do Estado com grande importância histórica. Nada mais justo que a Casa de Leis prestar essa homenagem durante a passagem por Londrina”, afirmou em visita à FOLHA.





Além de discutir o agronegócio paranaense e a expectativa da safra recorde de 21 milhões de toneladas, nove a mais do que no ano passado, Curi disse acreditar que a nova concessão do pedágio deve estar entre os principais assuntos em pauta nas conversas com lideranças políticas e também nos atendimentos dos londrinenses.

Publicidade





“Atualmente, a primeira pergunta da população é sobre a condição das estradas e quando o novo pedágio será instalado. A AL desempenhou um papel decisivo com audiências públicas em todas as regiões para que o paranaense pudesse se manifestar sobre o pedágio, que foi o mais caro do Brasil durante 20 anos”, lembrou.





O deputado defende o modelo de concessão do governo Ratinho Junior (PSD) com concorrência licitatória na Bolsa de Valores e a execução de obras previstas no contrato de concessão. “Esse é o modelo que o paranaense quer, um pedágio transparente, com um custo muito menor que da antiga concessão e com garantia de obras”, afirmou.





Questionado sobre as divergências políticas entre Ratinho Jr., aliado de Bolsonaro, e o presidente Lula (PT), o deputado respondeu que existe a expectativa de uma definição após o retorno da comitiva presidencial da China. “Rusgas políticas têm que ser deixadas de lado. A campanha acabou. A gente tem que colocar a população em primeiro lugar. As rodovias estão intransitáveis e precisamos que, o mais rápido possível, a concessão saia do papel para que as empresas vencedoras façam as manutenções e obras”, respondeu.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA