Boca Aberta Jr.: ex-assessor afirma que foi forçado a mentir sobre rachadinha

O ex-assessor de gabinete do deputado estadual Boca Aberta Junior (Pros) procurou o Ministério Público para mudar a versão dele sobre o suposto esquema de "rachadinha" e os desvios de kits escolares, que foram alvos de processos que correm na Justiça contra o parlamentar londrinense. Rubens Alves do Santos disse à FOLHA que teria sido obrigado a mentir pelo advogado do deputado durante interrogatório feito ao Gepatria (Grupo de Proteção ao Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa) em 30 de abril do ano passado.

"Naquele dia eu iria depor sozinho, mas o advogado da família, junto com a Mara (vereadora Mara Boca Aberta, mãe de Matheus), disseram que não era para eu falar a verdade. O advogado pediu para falar que cada um fazia doação das cestas por vontade própria, mas não era vontade própria. Eles obrigavam a gente a doar as cestas. Éramos obrigados a fazer a doação uma vez por mês de uma caixa de leite e uma cesta básica, caso contrário a gente sofria ameaça de ser exonerado", disse Santos. Segundo a testemunha, a doação teria ocorrido principalmente em 2020, ano de eleição municipal. Naquela disputa, Mara Boca Aberta foi candidata a vereadora e o então deputado federal Boca Aberta concorreu a prefeito, tendo seu filho como vice na chapa.



Morador de São Jerônimo da Serra (Norte), Santos foi nomeado no gabinete do parlamentar em 2019 na Assembleia Legislativa, logo após a posse de Boca Aberta Jr. Já no mês de dezembro do ano passado, Santos foi exonerado do cargo comissionado na AL por outros motivos. Ele também citou que teria sido obrigado a mentir no mesmo depoimento aos promotores sobre os kits esportivos, que não teriam sido distribuídos integralmente pelo deputado às escolas cadastradas no programa da Paraná Esporte. "Eu vi num domingo que os kits estavam lá. Eles distribuíam bolas e materiais esportivos para outras pessoas."