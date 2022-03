Bolsonaro diz em rede social que não vê BBB por ser 'muito ruim'

Acostumado a usar as redes sociais com frequência para dar opiniões e falar sobre seu governo, o presidente Jair Bolsonaro resolveu mudar momentaneamente o foco e fez um comentário sobre o Big Brother Brasil 22 (Globo).

Já era mais de 3h30 quando postou no Twitter: "Não assisto BBB 22. Muito ruim. Boa noite a todos!", escreveu ele. Porém, rapidamente o público começou a reagir à mensagem inusitada, seja em forma de crítica ou com humor.

"E o filme do Batman, o que achou", perguntou um seguidor. "Não tem que assistir mesmo. Tem quatro anos já na presidência e não fez nada, imagina se parasse pra ver BBB", retrucou outro. "Ele deve ter visto a entrevista da Jade", comentou um terceiro.





Houve também quem usasse da frase sobre o programa para criticar a inflação, saúde e outros segmentos do país. E também quem utilizasse das mesmas palavras que o presidente para voltar o foco a ele mesmo. "Não vou votar no Bolsonaro em 2022. Muito ruim. Boa noite a todos", publicou uma seguidora.





Jade Picon foi a 7º eliminada do BBB. O resultado do Paredão foi anunciado nesta madrugada de quarta-feira (9). A sister recebeu 84,93% dos votos do público e enfrentou a disputa com Arthur Aguiar e Jessilane, que receberam, respectivamente, 1,77% e 13,3%.

A votação chegou a bater mais 3 milhões de votos por minuto ao longo do programa ao vivo, o maior número de votos por minuto da história do reality. Com mais de 698 milhões de votos, esse foi o 2º maior Paredão da história do BBB.





Até às 20h desta terça (8), o resultado da enquete do F5 já mostrava que Jade seria eliminada. Ela foi a mais votada pelos leitores com 81%, na frente de Jessi (13%) e Arthur (6%). Influenciadora digital e youtuber brasileira, natural da cidade de São Paulo, ela ficou ainda mais conhecida ao fazer parte do grupo Camarote do BBB 22 com uma participação que deu o que falar.





Em seu discurso, o apresentador Tadeu Schmidt falou sobre a "grande rivalidade" da sister com Arthur. "Um duelo com uma terceira pessoa na história. Que pode ser eliminada por estar no lugar errado, na hora errada", disse ele referindo-se à Jessi.





Por fim, Tadeu deu o veredicto do público: "Podem dizer o que for, mas Jade marcou a temporada em 50 dias. Desde o umbigo protegido ao xixi nas calças. As respostas que surgem podem não ser tão fáceis, podem vir da maneira mais dolorida. Portanto, o público não quis te dar uma segunda chance. Quem sai hoje é você, Jade!".





Em sua saída, Jade analisou sua trajetória no reality: "Foi a melhor experiência de toda a minha vida. No caminho só passou um choque. Mas em todo momento eu fui 100% verdadeira com o que eu estava sentindo. Eu fui verdadeira. Foi muito louca toda experiência do Big Fone. Acho que era o momento de tudo acontecer. Eu me diverti muito, me surpreendeu toda a experiência. Todos os momentos foram muito marcantes".





A influenciadora acabou no Paredão formado no domingo (6) após atender o Big Fone no sábado (5). Como regra, ela deveria indicar outro participante e Arthur foi o escolhido. Segundo ela, por querer uma resposta do público. Jessi foi à berlinda por indicação de Pedro Scooby, líder da semana.