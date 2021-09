Bolsonaro participa de hasteamento da bandeira com presença de ministros e Collor

Antes de seguir para ato de 7 de Setembro na Esplanada, o presidente Jair Bolsonaro participou na manhã desta terça (7) de cerimônia de hasteamento da bandeira ao lado de ministros e do ex-presidente e senador Fernando Collor, no Palácio do Alvorada.

A maioria do seu primeiro escalão estava no evento, mas apenas Flávia Arruda (Secretaria de Governo) e Paulo Guedes (Economia) usaram máscara.





No palco, o presidente estava cercado de crianças. Ao seu lado e da primeira-dama, Michelle, estavam o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) com a esposa, e Collor.

Bolsonaro saiu antes do final da cerimônia militar, o que esvaziou o local. Tinha centenas de apoiadores em um cercadinho que deixaram o Alvorada em direção ao protesto na Esplanada, onde o presidente fará seu primeiro discurso. Depois, seguirá para São Paulo.

O mandatário chegou conduzido pelo ex-piloto de Fórmula 1 Nelson Piquet, no Rolls Royce presidencial, com criança a bordo -uma em seu colo.







Ao menos 16 ministros participaram ao lado de Bolsonaro: Anderson Torres (Justiça), Onyx Lorenzoni (Trabalho), Paulo Guedes (Economia), Braga Netto (Defesa), Augusto Heleno (GSI), Flávia Arruda (Secretaria de governo), João Roma (Cidadania), Tereza Cristina (Agricultura), Ciro Nogueira (Casa Civil), Fábio Faria (Comunicações), Bruno Bianco (AGU), Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos), Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Milton Ribeiro (Educação), Joaquim Leite (Meio Ambiente) e Bento Albuquerque (Minas e Energia).