Cabe ao Ministério dos Transportes avaliar inclusão do Contorno Leste, diz Ratinho Jr.

O governador Ratinho Junior (PSD) esteve em Londrina nesta segunda-feira (18) para o 4° Fórum do Agronegócio e destacou que cabe ao Ministério dos Transportes avaliar a inclusão do Contorno Leste, que ligará a PR-445 à BR-369, na nova concessão de pedágio do Paraná.







Por outro lado, ele ressaltou que tem preocupação com o aumento da tarifa caso a obra seja colocada no projeto. “Estamos falando de uma obra que não é barata e que nem tem projeto ainda. Então, tem que ser muito sóbrio no sentido de alertar a população”.

O governador lembrou que o Banco Mundial, quando elaborou o projeto de concessão das rodovias paranaenses, entendeu que não havia necessidade de o Contorno Leste ser incluído. “Mas se tem reivindicação de alguns, cabe ao ministério avaliar”.





Ratinho Junior também disse que, apesar de o leilão do Lote 1 do pedágio ter sido suspenso pela Justiça, há entendimento de que o projeto foi bem construído e possui amparo jurídico tanto do Ministério da Infraestrutura quanto da Secretaria de Infraestrutura e Logística. A expectativa é que o TRF-4 tome uma decisão positiva para a sequência do processo.





