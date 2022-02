Câmara de Arapongas aprova abertura de investigação contra vereador Pastor do Mercado

A Câmara Municipal de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) aprovou por unanimidade na sessão de segunda-feira (07) à noite, a abertura de uma CP (Comissão Processante) para investigar a conduta do vereador Paulo César de Araújo, mais conhecido como Pastor do Mercado (DEM) no caso em que ele é suspeito de agredir três mulheres. O parlamentar, inclusive, foi preso preventivamente na semana passada por conta das acusações.



A denúncia foi protocolada pelo presidente do Legislativo local, Rubens Franzin Manoel – o Rubão (DEM), por suposta infração no disposto do inciso III do art. 7º do Decreto Lei 201/67 – faltar com o decoro em sua conduta pública. A sessão foi conduzida pelo vice-presidente da Câmara, vereador Marcelo Junio de Souza. Após a leitura da denúncia em plenário, a constituição da Comissão Processante foi aprovada por 13 votos. Por ser autor da denúncia, Rubão não pôde votar pela criação da CP.

