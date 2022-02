Vereador preso por agredir mulheres pode ter o mandato cassado em Arapongas

A Câmara Municipal de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) vai abrir na próxima segunda-feira (7) uma Comissão Processante para investigar a conduta do vereador Paulo Sérgio de Jesus, conhecido como Pastor do Mercado (DEM), preso no começo da semana por agredir três mulheres. A decisão foi anunciada pelo presidente do Legislativo, Rubens Franzin Manoel (DEM). A expectativa é que a apuraão dure até três meses.

"No final dos trabalhos, a comissão vai definir se o mandato do vereador será ou não cassado. Todas as testemunhas serão ouvidas, principalmente as pessoas que afirmam que foram agredidas. Ele também poderá se defender. Vamos investigar tudo. Não estamos aqui pra passar a mãe na cabeça de ninguém, nem condenas se não houver culpa", declarou Manoel.

O grupo será formado por um presidente, relator e membro. Paulo Sérgio está no segundo mandato e foi o quinto mais votado nas eleições municipais de 2020. Ele permanece preso na cadeia pública de Arapongas.





