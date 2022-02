Câmara de Londrina aprova projeto de lei que regulamenta doação de alimentos

A Câmara Municipal de Londrina aprovou na tarde desta quinta-feira (3) projeto de lei que autoriza os estabelecimentos dedicados à produção e ao fornecimento de alimentos a doar os excedentes não comercializados e ainda próprios para o consumo humano, desde que não comprometidas sua integridade e segurança sanitária.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





As doações dos alimentos (in natura, industrializados e refeições prontas) devem ser acompanhadas de recomendações para o consumo imediato dos alimentos e das datas de preparo e de validade, prevê o texto de autoria da vereadora Lenir de Assis (PT).



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





O projeto incluiu cozinhas industriais, restaurantes, bares, padarias, mercados, feiras livres, sacolões, verdureiras, cooperativas e associações de distribuição de produtos de agricultura familiar.





"Conversando com comerciantes, mercados, sacolões, a gente notou que o desperdício de alimentos é gigantesco no município de Londrina. Todos os dias se perdem toneladas de alimentos bons. […] O que muitos proprietários dizem é que sentem dificuldade nessa doação, porque não se sentem seguros em fazer essas doações. E acabam doando, muitas vezes, para chacareiros, para alimentar animais. Esses alimentos acabam ficando à deriva do consumo das famílias", justificou a vereadora.







Continue lendo na Folha de Londrina.