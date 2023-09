Câmara de Londrina inicia mudança para sede provisória na próxima segunda-feira

Sessões continuarão a ser realizadas neste período de forma remota





Começa na próxima segunda-feira (11) a mudança da Câmara Municipal de Londrina (CML) para o imóvel que abrigará o Legislativo durante a reforma de sua sede. O novo local localiza-se no campus do Jardim Piza da Universidade Anhanguera (Rua Marselha, 185).

Publicidade

Publicidade





A última sessão ordinária da CML no prédio atual será realizada no dia 14 de setembro (quinta-feira). A partir de 19 de setembro (terça-feira), a Câmara funcionará temporariamente de forma remota, até o término das adaptações no imóvel do Jardim Piza. Conforme o contrato de locação do espaço, o proprietário do prédio tem até 30 de outubro para fazer os ajustes previstos no contrato.





De acordo com o planejamento realizado pela Presidência e pela direção-geral da CML, haverá uma breve suspensão do expediente no Legislativo, entre 15 e 18 de setembro de 2023 (sexta a segunda-feira), em consequência da transferência dos equipamentos dos servidores de dados para o prédio da Anhanguera. Neste período, o site da CML estará fora do ar e todos os prazos administrativos e regimentais ficarão suspensos.

Publicidade





Todas as sessões e reuniões públicas continuarão sendo transmitidas tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook da CML. As pautas de todas as sessões são publicadas com 24 horas de antecedência no site do Legislativo.