Câmara de Vereadores de Ibiporã antecipa recesso legislativo

A Câmara Municipal de Ibiporã aprovou na Sessão Ordinária realizada na noite de segunda-feira (27) por unanimidade o Requerimento nº. 34/2024, de autoria da Mesa Diretora, de solicitação de antecipação do Período de Recesso Legislativo a ser realizado a partir do dia 10 de junho ao dia 24 de junho de 2024.





Durante este período, o atendimento ao público em geral continua normalmente, de segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

O Recesso Legislativo está previsto no Art. 12 do Regimento Interno e normalmente ocorre de 16 a 31 julho, mas este ano, excepcionalmente foi antecipado para junho em virtude das obras de reforma da parte interna e, principalmente, do Plenário do prédio da Câmara. (Com informações da assessoria da Câmara de Ibiporã)