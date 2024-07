União Brasil deve apoiar candidatura de Tiago Amaral à Prefeitura de Londrina

O União Brasil, partido do senador Sergio Moro, deverá apoiar a candidatura do deputado estadual Tiago Amaral (PSD) à Prefeitura de Londrina. A FOLHA confirmou que a legenda foi convidada a compor com o pessedista e que a proposta será analisada pelos filiados do União Brasil em uma reunião nesta quarta-feira (24).





Recentemente, Moro retomou o controle do União Brasil de Londrina, reconduzindo o advogado André Trindade à presidência municipal.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A convenção do partido está marcada para 2 de agosto, no Tsuru Centro de Eventos, a partir das 19h. Mesmo dia, horário e local da convenção conjunta do PSD e do PL, que estão fechados em torno do nome de Amaral.