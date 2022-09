Câmara pede informações à prefeitura de Londrina sobre gastos com decoração de Natal

A Câmara Municipal de Londrina aprovou por unanimidade na tarde desta terça-feira (20) pedido de informação sobre o investimento feito pela atual gestão na decoração de Natal de Londrina.





O edital de licitação de 2022 será dividido em quatro lotes e está previsto teto de R$ 5,8 milhões com recursos dos cofres municipais para instalação de uma árvore flutuante no Lago Igapó e outros enfeites que devem ganhar outras praças públicas e rotatórias, segundo projeto da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina).

O investimento é 241% maior que em 2021, quando o município reduziu os gastos para R$ 1,7 milhão por conta da pandemia. Para se ter ideia, a previsão de custos é quase um terço do orçamento total da Secretaria Municipal de Cultura para 2023, que tem previsão de R$ 15,5 milhões.





Autora do pedido, a vereadora Mara Boca Aberta (Pros) quer saber quais foram os valores destinados ao Natal de 2021 e o retorno do investimento na arrecadação de impostos. A ideia do pedido é analisar o que foi efetivamente arrecadado em impostos após os investimentos e o que a atual gestão prevê de retorno com o investimento milionário na decoração natalina de 2022 com base no histórico dos últimos três anos.