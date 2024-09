Candidatos à Prefeitura de Londrina apostam em crescimento para chegar ao 2° turno

Os candidatos à Prefeitura de Londrina apostam em um crescimento junto ao eleitorado na última semana de campanha para chegar ao segundo turno. Reforçar a presença nas ruas e dialogar com os indecisos são algumas das estratégias que podem fazer a diferença no dia 6 de outubro. Eles comentaram a pesquisa Instituto Multicultural/FOLHA/Paiquerê 91,7 publicada nesta sexta-feira (27), a penúltima antes do primeiro turno .





No cenário estimulado, quando o nome dos prefeituráveis é apresentado para o entrevistado, o deputado estadual Tiago Amaral (PSD) lidera com 34,3% das intenções de voto. Isolada em segundo lugar está a ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), com 18,6%. O deputado estadual Tercilio Turini (MDB) está com 12,2%, o ex-prefeito Barbosa Neto (PDT) marca 11,7% e o policial militar Coronel Villa (PSDB), 8,1%. A educadora Isabel Diniz (PT) soma 2,4% e o deputado federal Diego Garcia (Republicanos), 2,1%. Nenhum, branco e nulo são 7,2%, e 3,4% estão indecisos.

Na espontânea, Tiago Amaral também aparece na frente com 24,9%. Na sequência estão Maria Tereza, 14,1%; Barbosa Neto, 10,8%; Tercilio Turini, 10,6%; Coronel Villa, 6,5%; Isabel Diniz, 1,6%; e Diego Garcia, 1,2%. Outros nomes representam 0,5%, e 8% dos entrevistados responderam nenhum, branco ou nulo. 21,8% não sabem em quem votar.





TIAGO AMARAL

O candidato do PSD avalia que “o mais importante é o nosso crescimento” mostrado no levantamento.





“Está compatível com o que a gente sente nas ruas. É claro que existem outras pesquisas que mostram números maiores, mas, para mim, o mais importante é que todas as pesquisas mostram o crescimento. Estamos trabalhando, estamos firmes”, diz.

MARIA TEREZA





A ex-secretária afirma que as pesquisas realizadas pelo Instituto Multicultural, em parceria com FOLHA e a rádio Paiquerê 91,7, são tradicionais e precisas.

"É o que estamos sentindo nas ruas. Nossa campanha está crescendo e vamos para o segundo turno com outro candidato ou candidata. Aí teremos o mesmo tempo no horário gratuito e poderemos debater as propostas olho no olho com o eleitor", avalia.





TERCILIO TURINI

O candidato do MDB lembra que “várias eleições de prefeito em Londrina já foram decididas na última semana e até na véspera da votação”.





“As pesquisas não detectaram a vontade nem o movimento do eleitor, e quem estava em terceiro lugar chegou ao segundo turno. Reafirmo que o ambiente nas ruas, nos bairros e em toda a cidade é bem diferente das pesquisas, os londrinenses manifestam grande apoio e declaram voto para mim. Agradeço muito pela confiança, vou para o segundo turno e tem mais: o que realmente vale é o resultado das urnas”, afirma Tercilio Turini.

BARBOSA NETO





O pedetista diz que já foi “prefeito, deputado e federal” e que o termômetro de uma campanha se mede na rua, “que não costuma falhar”.

“Além disso, não sei quais foram as áreas onde as enquetes foram feitas, mas temos um resultado bem diferente, que nos coloca no segundo turno com 20% das intenções de voto”, defende o candidato do PDT.





Conforme o registro da pesquisa, que é público no site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), foram entrevistados 1.064 londrinenses entre os dias 23 e 25 de setembro em todas as regiões da cidade - inclusive, nos distritos.





CORONEL VILLA





O candidato do PSDB é outro a dizer que seu contato “nas ruas, nos bairros e nas comunidades” nos revela “um cenário bem diferente do que algumas pesquisas sugerem”.





“O apoio caloroso e o entusiasmo que encontramos diariamente nos dão a certeza de que estamos no caminho certo e com força para alcançar o segundo turno”, afirma Villa. “Seguimos focados em apresentar nossas propostas e em ouvir as demandas dos londrinenses. É esse diálogo constante e essa conexão genuína com o eleitor que nos fortalecem e nos impulsionam.”





ISABEL DINIZ





A petista destaca que sua campanha na rua “sugere que estamos em franco crescimento”.





“Os programas no rádio e TV, assim como as veiculações nas redes sociais, também estão repercutindo positivamente. Acreditamos num crescimento acelerado na reta final da campanha porque confiamos na consciência dos eleitores. O convencimento dos indecisos e das intenções menos consolidadas podem mudar o rumo destas eleições, como já aconteceu em Londrina em outras oportunidades”, avalia.





DIEGO GARCIA





O candidato do Republicanos diz que está "todos os dias conversando com as pessoas" e que a eleição está totalmente aberta em Londrina.





"[Tivemos] pouquíssimos debates. Isso faz com que o eleitor ainda não tenha sequer decidido em quem votar. Em eleição, tudo pode acontecer. A maior parte da população ainda não decidiu seu voto, não sabe em quem vai votar para prefeito. É por isso que estou muito confiante, a nossa campanha só cresce. Tenho certeza que dia 6 de outubro vamos sair desse processo vencedores”, afirma.





A pesquisa, registrada no TSE com o número nº PR-00169/2024, tem margem de erro máxima de 3% para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.