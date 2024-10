Candidatos de Londrina têm estratégias diferentes no horário eleitoral

As emissoras de rádio e TV retomaram nesta sexta-feira (11) a veiculação do horário eleitoral gratuito, nos blocos de dez minutos e nas inserções ao longo da programação. Com isso, os eleitores londrinenses tiveram um primeiro contato com as estratégias da ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), e do deputado estadual Tiago Amaral (PSD), que se enfrentam no segundo turno.





Em meio ao desafio de conquistar o eleitorado que se absteve no primeiro turno - mais de 111 mil londrinenses -, os candidatos encontraram espaço para ataques. Nesta semana, eles assinaram o "Pacto pela Paz" do TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral).

Primeiro na veiculação em bloco das 12h às 12h10 no rádio, Amaral voltou a citar seus apoiadores - o governador Ratinho Junior (PSD), o ex-prefeito Alexandre Kireeff, o senador Sergio Moro (União) e deputados da cidade - e tentou associar a sua adversário à esquerda - principalmente após a educadora Isabel Diniz, que concorreu pelo PT, declarar apoio à progressista.





“O resultado [do primeiro turno] só aumentou minha motivação e a minha responsabilidade. Londrina vive nas mãos de uma família que há décadas suga as esperanças dos londrinenses, coisa que é bem típica dessa esquerda que está aí”, diz o candidato, que alega que o “belinatismo” é uma “esquerda mascarada”.

O pessedista fala em “soluções que vão transformar Londrina”. “Aqui não vai ser terra de criar dificuldades, vai ser a terra que entrega agilidade. Não vai mais ter espaço para conchavos, vai ser o lugar em que a Prefeitura trabalha pelo povo ”, resume.





Para o analista político e professor Elve Cenci, esse movimento tenta ilustrar Maria Tereza como uma continuação do “belinatismo” - movimento centrado na figura do ex-prefeito Antônio Belinati, tio do prefeito Marcelo Belinati (PP).

“Uma estratégia foi vincular esse ‘belinatismo’ como sendo um movimento de esquerda, e que ele [Tiago] seria aquele candidato que iria livrar Londrina do belinatismo e da esquerda”, afirma Cenci. “Ou seja, ele tenta, a partir das pautas da extrema-direita, infligir um desgaste político e certamente impedir a transferência dos votos dos eleitores dos candidatos não eleitos para Maria Tereza.”





Com mais tempo no programa eleitoral, Maria Tereza tentou resgatar as obras e projetos realizados durante a gestão Belinati. Ela também cita propostas como a construção de um novo PAI (Pronto Atendimento Infantil), de centros de especialidades para mulheres e crianças com deficiências, e melhorias no transporte e na segurança.





Na avaliação de Cenci, a candidata do PP começou o horário eleitoral de uma forma mais propositiva no rádio. “Ela resgatou projetos da administração Marcelo Belinati, tentando demonstrar a continuidade, ou seja, que ela dará sequência a esses projetos", acredita.





Porém, em inserções na TV, a campanha de Maria Tereza recupera antigas acusações contra Tiago Amaral, citando reportagens da Gazeta do Povo e desta FOLHA.