Candidatos expõem planos de governo e atacam ausência de Ratinho Jr. em debate na UEL

Foram feitas ainda, por parte dos candidatos, diversas críticas ao atual governador do Paraná, além de trocas de farpas entre Requião e Gomyde, com o petista acusando seu adversário de servir como cabo eleitoral de Ratinho Júnior.

Ocorreu nesta quinta (1°) o debate entre os candidatos ao Governo do Estado no Paraná sediado pela UEL (Universidade Estadual de Londrina).

EDUCAÇÃO





Quando questionado sobre o tema educação, Requião falou sobre "restabelecer a alegria nas salas de aulas" e complementou afirmando que "a formação continuada dos professores começa no primeiro dia do funcionário, pois tem empresas ganhando fortunas em cima dos salários".

Gomyde defendeu rediscutir a LGU (Lei Geral das Universidades) e elogiou os feitos do governo de Ciro Gomes (PDT) na educação do Estado do Ceará, o que gerou incomodo no adversário. "O melhor ensino do Brasil foi no Paraná e não no Ceará", rebateu Requião, ex-governador paranaense.

Já a candidata Professora Angela discursou a favor da educação pública e do aumento dos salários dos professores: "Estamos vivendo um apagão na educação. Temos como rever os salários e investir. Vamos acabar com as privatizações e militarização das escolas".

