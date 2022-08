Ratinho Júnior tem 50% das intenções de voto em nova pesquisa; Requião aparece com 22%

O Instituto Opinião ouviu 1,2 mil pessoas em 52 municípios do Paraná entre os dias 28 e 30 de agosto. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Ratinho Júnior cresceu 4% em relação à pesquisa passada, divulgada pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria), na terça-feira (23), na qual aparecia com 46%. Ângela Machado e Professor Ivan (PSTU) registravam 2% cada um, e Gomyde apenas 1%, assim como Adriano Teixeira (PCO), Joni Correia (DC) e Solange Ferreira Bueno (PMN).

O atual governador do Paraná e candidato à reeleição, Ratinho Júnior (PSD), aparece com a metade das intenções de voto na nova pesquisa eleitoral, divulgada pelo Instituto Opinião, nesta quarta-feira (31). Roberto Requião (PT) apresentou decréscimo em relação à última pesquisa: o candidato tinha 24% e agora anota 22%. Ricardo Gomyde (PDT) e Ângela Machado (PSOL) registraram 2% e 1%, respectivamente. Os demais candidatos não pontuaram.

Debate na UEL

Três dos quatro candidatos mais bem posicionados nas últimas pesquisas eleitorais irão se enfrentar em um debate, que ocorrerá na UEL (Universidade Estadual de Londrina), nesta quinta-feira (1º). Ratinho Júnior foi o único a não confirmar presença. Requião, Gomyde e Ângela Machado responderão a perguntas de jornalistas e estudantes sobre as suas propostas de governo.





O evento acontecerá a partir das 9h, no anfiteatro do CCB (Centro de Ciências Biológicas) e terá a mediação do jornalista Fábio Silveira.







*Sob supervisão de Fernanda Circhia