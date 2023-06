Com plenário lotado, vereadores debatem criação de Secretaria Municipal do Esporte e Lazer em Londrina

A Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Paradesporto e Lazer da CML (Câmara Municipal de Londrina) realizou, na tarde de quarta-feira (31), reunião pública em que foi debatida a criação da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer em Londrina. O plenário do Legislativo ficou lotado de atletas, treinadores e representantes do esporte na cidade.





O pedido da reunião foi feito pelo CMELL (Conselho Municipal de Esporte e Lazer de Londrina), que aprovou em conferência a criação da secretaria. Atualmente, a FEL (Fundação de Esportes de Londrina) é a responsável no âmbito municipal por fomentar práticas esportivas, administrar espaços públicos, como o Estádio do Café, Ginásio Moringão e Autódromo Ayrton Senna, e manter convênios com entidades para desenvolvimento de diversas modalidades.

Dentre os convidados, participaram como expositores Geder Harami Harami, presidente do CMELL; Marcelo Oguido, presidente da FEL; Antônio Geraldo Magalhães Gomes Pires, coordenador-geral do Nefel (Núcleo de Estudos sobre Educação Física, Esporte e Lazer), do Cefe-UEL (Centro de Educação Física e Esporte da Universidade Estadual de Londrina); e Gustavo Chaves Brandão, presidente do Cref-PR (Conselho Regional de Educação Física do Paraná).





Estiveram presentes os vereadores Prof.ª Flávia Cabral (PTB), Mestre Madureira (PP) e Matheus Thum (PP), integrantes da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Paradesporto e Lazer; do presidente da Câmara de Londrina, vereador Emanoel Gomes (Republicanos); do líder do Executivo no Legislativo, vereador Eduardo Tominaga (PSD); e dos vereadores Giovani Mattos (PSC), Mara Boca Aberta (Pros), Lenir de Assis (PT), Beto Cambará e Lu Oliveira (PL).