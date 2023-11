Com possível eleição suplementar no Paraná, Ricardo Barros afirma que irá concorrer ao Senado

O secretário estadual de Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros (PP), que está licenciado do cargo de deputado federal, afirmou à FOLHA nesta segunda-feira (27) que irá concorrer ao Senado caso seja convocada eleição suplementar no Paraná. Ele estava em Londrina para um encontro com o ministro do Esporte, André Fufuca (PP).





Esse é um cenário possível caso o senador Sergio Moro (União) seja cassado. Ele é alvo de uma ação de investigação judicial eleitoral (Aije) protocolada pelo PL (Partido Liberal) e pela Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) no TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná). A acusação é de abuso de poder econômico durante as eleições de 2022. Caso seja condenado, Moro pode recorrer ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

“Eu acho que a expectativa é de que o senador Sergio Moro será cassado, pela documentação que está posta no processo. É uma iniciativa do Partido Liberal e do Partido dos Trabalhadores, que entraram com a ação contra o mandato dele. Nós do Progressistas não entramos. Mas, havendo a cassação, eu vou concorrer ao Senado, com outras lideranças, obviamente”, disse Barros. O anúncio da possível candidatura ocorreu na semana passada, durante sua festa de aniversário.





Barros já concorreu a senador nas eleições de 2010, quando ficou em quarto lugar com quase 2,2 milhões de votos. No ano passado, foi reeleito deputado federal com 107 mil votos.





