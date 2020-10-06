Confira a lista dos candidatos a prefeito e vereador em Apucarana

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Apucarana (Centro-Norte) conta com 11 cadeiras na Câmara de Vereadores que serão disputadas por 226 candidatos nas eleições 2020. Na prefeitura municipal, o atual prefeito, Sebastião Ferreira Martins Junior, o Junior da Femac (PSD), disputa a reeleição, enquanto outros cinco candidatos tentam se eleger: Andre Romagnoli (Republicanos), Carol Scarpelini (PODE), Laércio Luz (PT), professora Malu Domingues (PSOL) e Rodolfo Mota (PSL).
Veja, a seguir, os nomes dos candidatos a vereador, conforme divulgado pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral):
Nome Urna Número Partido
ADAN LENHARO 25123 DEM
ADILAR GAÚCHO 45666 PSDB
ADILSON CARIJÓ 45023 PSDB
AGUINALDO DE PAULA 10404 REPUBLICANOS
AIRTON JUSTO 25333 DEM
ALESSANDRO SAMU 55192 PSD
ALINE BASSACO 27001 DC
ALINE SILVA 23003 CIDADANIA
ALLAN GOMES 55556 PSD
ALLAN JULIO 13333 PT
ALVINO LAMOUNIER 90345 PROS
ANA MARIA SCHMIDT 22322 PL
ANDERSON SABAO 25020 DEM
ANESIO DOS MÓVEIS HORIZONTE 27000 DC
ANGELA 40001 PSB
ANGELA FREITAS 22102 PL
ANGELA PRADO 10220 REPUBLICANOS
ANTONIO MOVEIS USADOS 15415 MDB
APÓSTOLO GILMAR CARVALHO 17077 PSL
ARLINDO BORGES 11155 PP
ARMANDO DIADOSK 23143 CIDADANIA
AVANSI 40192 PSB
BAIANO URTADO 22444 PL
BEPÃO 15100 MDB
BETE BOM JESUS 11013 PP
BRUNA MENDES 19900 PODE
BRUNO MORAIS 19456 PODE
CABO DA MATTA 19999 PODE
CAMBIRA DO POSTO 15333 MDB
CARLINHA 45035 PSDB
CARMELO 25555 DEM
CIDA TUR 25359 DEM
CIDINHA 17079 PSL
CIDINHA DA TAPIOCA 15555 MDB
CIGANO 10000 REPUBLICANOS
CIRINEU DIAS 23000 CIDADANIA
CIRO DA RÁDIO 90910 PROS
CLIDINHO SINDICATO 13262 PT
COMANDANTE CARLETTI 22153 PL
CRIDAO JD PONTA GROSSA 22555 PL
CRIS SANTOS 11445 PP
CRISTINA PITTA 15150 MDB
DECO 22222 PL
DERCILIO 25010 DEM
DIEGO ROGERIO 45021 PSDB
DIRCEU NUNES 25444 DEM
DR GOIABA 23051 CIDADANIA
DR ODARLONE 13800 PT
EDER LEITE 17444 PSL
EDER PERNINHA 13123 PT
EDER ROSSETTI 55555 PSD
EDI CARLOS DIAS 19123 PODE
EDILSON POLACO 19232 PODE
EDSON VALIM 45678 PSDB
ELIANA ROCHA 11011 PP
ELLEN SORRIBAS 22123 PL
ENFERMEIRA FRAN 23023 CIDADANIA
ENILSON ROCHA 45026 PSDB
ESTER 40116 PSB
EV CIRO SANTO 27333 DC
FABIO FOGUINHO 27700 DC
FABIO NAKUI 15678 MDB
FERREIRA INVESTIGADOR 17038 PSL
FIGUEIREDO 11055 PP
FRANCISCA DA SILVA (FRAN) 90456 PROS
FRANCISCA VICTORIO 65020 PC do B
GABRIEL CALDEIRA 27800 DC
GARCIA BAGANHA 90007 PROS
GENTIL PEREIRA 55000 PSD
GERSON 11003 PP
GUILHERME VINICIUS 11890 PP
GUTO 90555 PROS
HELEN FER 23999 CIDADANIA
HELIÃO 23111 CIDADANIA
HERMES MACHADO 23777 CIDADANIA
INVESTIGADOR FREITAS 23038 CIDADANIA
IRENE DEPEVATI 11123 PP
IRMÃO ELIEZER 17017 PSL
ISABEL GODOY 55777 PSD
IVAN KAYUKAWA 22212 PL
JACIRA 90577 PROS
JAPÃO 11300 PP
JAPONÊS DO CARVÃO 27123 DC
JEFÃO MOTO TAXI 25222 DEM
JOAO LINO 10321 REPUBLICANOS
JOÃO MARAFIGO 27345 DC
JOAQUIM DONIZETE 55222 PSD
JOSE JESUS BONATO 10234 REPUBLICANOS
JUDITH SOUZA 15131 MDB
KARINA OLEGÁRIO 27111 DC
KEILE CABELEIREIRA 27666 DC
LARISSA DANIEL 45127 PSDB
LAU DO OBA OBA 90100 PROS
LAURO LUZ 13610 PT
LÊ GARÇON 27321 DC
LENNA SOUZA 13038 PT
LIVOTI 23456 CIDADANIA
LORY KURAHASHI 19023 PODE
LUCAS LEUGI 11000 PP
LUCIANO FACCHIANO 40777 PSB
LUCIMAR SCARPELINI 19000 PODE
LUIS CARLOS BEBEZÃO 40282 PSB
LUIZÃO PINTOR 45123 PSDB
LUIZ VILAS BOAS 22333 PL
MACARRÃO 22022 PL
MAGDA OLIVEIRA 45045 PSDB
MAIKON CHAPEIRO 27444 DC
MAKARRÃO 40444 PSB
MANDATO COLETIVO 50420 PSOL
MARCELO MESSIAS 40123 PSB
MARCIA SOUSA 55800 PSD
MARCIO JOSÉ BOLOGNEZI 19345 PODE
MARCOS DA VILA REIS 55055 PSD
MARCOS DIAS 17777 PSL
MARCOS DO POSTO 40888 PSB
MARCOS ROCHA 10123 REPUBLICANOS
MARIA COTA 11192 PP
MARINA DA SAÚDE 55525 PSD
MARINALVA 17555 PSL
MARIO FELIPPE 90777 PROS
MARLENE DE CASTRO 13777 PT
MARQUINHO 13300 PT
MARQUINHO DO BICHO 11900 PP
MATEUS LOPES 90543 PROS
MAURINEI NUNES 17456 PSL
MAURO BERTOLI 25777 DEM
MAYCON J. SANCHES 22021 PL
MEIRE BRAGA 27555 DC
MEIRE RUIVA 27400 DC
MILTÃO DA DUBLAGEM 40038 PSB
MIRA 55155 PSD
MISSIONARIA ROSANA DUARTE 15111 MDB
MOISES TAVARES 23123 CIDADANIA
MUSSUM 40456 PSB
NANAH BARBEIRA 13111 PT
NEIDE DA UMMAR 13130 PT
NENO LEIROZ 90123 PROS
NEUSA 13013 PT
NEUSA SARDINHA 40016 PSB
NILTONS GOMES 10020 REPUBLICANOS
NOEMIA FERREIRA 10100 REPUBLICANOS
ODAIR DO MOTO CLUBE 17888 PSL
OSMAR CANIATO 23147 CIDADANIA
PABLO DA SEGURANÇA 25153 DEM
PASTOR VALDIR 17053 PSL
PATRICIA PROENÇA 40007 PSB
PAULO DA RAÇÃO 15151 MDB
PAULO DOS REIS 55111 PSD
PERIVALDO SARAIVA 90999 PROS
PIRES 22033 PL
POIM 55123 PSD
PORVINHA DA GARCIA 22345 PL
PROF EDSON 23333 CIDADANIA
PROFESSORA ANINHA 25999 DEM
PROFESSORA EDNA MANSANO 25025 DEM
PROFESSORA ELIANA 90013 PROS
PROFESSORA JANE 17234 PSL
PROFESSORA JOSSUELA PINHEIRO 90000 PROS
PROFESSORA LUCI DO CONSELHO 45567 PSDB
PROFESSORA ROSÂNGELA CARVALHO 25111 DEM
PROFESSORA ROSANGELA QUADROS 15777 MDB
PROFESSORA ROSELY 25131 DEM
PROFESSORA SILVIA 55500 PSD
PROFESSORA SIMONI 15456 MDB
PROFESSOR CALEGARI 13000 PT
PROFESSOR DONIZETI CAMPOS 50377 PSOL
PROFESSOR ERCI 11022 PP
PROFESSOR MOLINA 22000 PL
PROF JANA 23076 CIDADANIA
PROFº EDUARDO COBRA 15155 MDB
PROFª INÊS BERTASSO 90180 PROS
PROFª MARINES 22777 PL
PROFª MARINÊS KONEVALIKI 90234 PROS
PSICÓLOGO DIEGO BILATTI 19019 PODE
QUITERIA CADEIRANTE 23007 CIDADANIA
RADIALISTA ELOI DE SOUZA 55025 PSD
RAIMUNDINHO 27900 DC
REGIUS DO TRANSITO 10190 REPUBLICANOS
REINALDO AFONSO CAMARGO 13078 PT
RENATA BORGES 13180 PT
RENATO MUNHOZ 13137 PT
RILDO DA AUTO ESCOLA 23555 CIDADANIA
ROBERTA NAVARRO 17177 PSL
ROBERTO OTHON 55191 PSD
RODRIGO LIEVORE (RECIFE) 25000 DEM
RODY VALÉRIO 45000 PSDB
ROMILDO CATADOR 13456 PT
ROSELI 40020 PSB
ROZILDA ALVES 10333 REPUBLICANOS
RUBI 22137 PL
SALETI DA SAÚDE 55321 PSD
SAN 15000 MDB
SAPECADO 13103 PT
SARGENTO CLAUDINEI 27300 DC
SEMIRA PACHECO 19777 PODE
SIDNEI DA LEVELIMP 15015 MDB
SIDNEY DA KAIRÓS 40000 PSB
SILVANA VERONA 10010 REPUBLICANOS
SIVALDO INÁCIO 90333 PROS
SOCORRISTA ALESSANDRO MELO 25192 DEM
STELA SANTINI 45456 PSDB
THIAGO BOCHECHA 19010 PODE
TIAGO CORDEIRO 15123 MDB
TIAOZINHO FELICIO 11233 PP
TIA SANDRA 11111 PP
TONINHO 40333 PSB
TONINHO GARCIA 17007 PSL
TREINADORA SANDRA 22678 PL
VALDECIR FERREIRA 45100 PSDB
VALDIR FRIAS 15222 MDB
VAL DO PONTA GROSSA 25240 DEM
VALIN 11120 PP
VANESSA JAPA 10017 REPUBLICANOS
VICTOR HUGO MAGALHÃES 17123 PSL
VINICIUS BARROS 10777 REPUBLICANOS
VITOR DA CARANGOS 45015 PSDB
VLADIMIR JARDIM PONTA GROSSA 45555 PSDB
WALDECYR CAÇULA 17000 PSL
WELLINGTON GENTIL 40800 PSB
ZANETI 55190 PSD
ZEBRÃO 45033 PSDB
ZE DA FARMACIA 15007 MDB
ZÉ DO BARULHO 90666 PROS
ZÉ DO RANCHO 27777 DC
ZELIA CORREIA 17147 PSL
ZENILTON BISPO 11999 PP
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Redação Bonde