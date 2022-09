Conheça as propostas dos principais candidatos ao governo do Paraná para a educação

A primeira especialista ouvida pela FOLHA foi a mestre e doutora em Educação Andrea Gouveia, do Departamento de Planejamento e Administração Escolar (Deplae) da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

As propostas de Ratinho Jr. e Requião para a área têm poucos pontos em comum e se comprometem de maneira tímida a abrir concursos e recompor o quadro funcional. Enquanto o plano do candidato à reeleição promete aumentar o uso da tecnologia, o ex-governador aposta no diálogo com professores e comunidade escolar.

O Grupo FOLHA inicia neste final de semana uma série de reportagens sobre o plano de governo dos dois principais candidatos ao governo do Paraná, Ratinho Jr. (PSD) e Roberto Requião (PT), sobre quatro temas cruciais: Educação, Segurança, Saúde e Desenvolvimento Econômico. Especialistas nessas áreas vão avaliar o conteúdo das propostas de ambos, que são os concorrentes mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto - os únicos cujos índices passam dos dois dígitos. A série começa com o tema Educação. As demais serão publicadas nos finais de semana seguintes, finalizando na edição dos dias 24 e 25 de setembro.

Diálogo

“O programa do Ratinho Junior propõe soluções tecnológicas, mas que não dialogam com o cotidiano da escola. Não tem espaço para entender o protagonismo dos professores. A impressão é que o programa foi feito de fora da rede para dentro. Tenta colocar soluções para problemas que não ficam claros quais são”, afirma a professora. “No programa do Requião aparece a ideia de recolocar isso no horizonte da gestão do sistema. Pelas posições mais gerais não dá para saber exatamente o que vai ser feito, mas elas apontam para uma visão de mais diálogo”.

Sob esse ponto de vista, ela avalia que os planos dos dois principais candidatos não são comparáveis. Enquanto Ratinho Junior propõe soluções com base na tecnologia, com pouco espaço para o protagonismo dos profissionais, o programa de Roberto Requião deixa implícita uma ideia de retomada de diálogo com as categorias da Educação, ainda que não especifique como isso será feito.

Para Andrea Gouveia, o primeiro ponto a ser analisado em um plano para a Educação é a proposta de relação e diálogo com os profissionais. “Planos de governo são genéricos e têm pouco espaço para um diagnóstico. A rede estadual tem alta qualificação de professores e uma história de gestão democrática. A primeira coisa que eu me pergunto é o quanto a gestão considera a interlocução com os seus profissionais”.

Diversidade





Andrea Gouveia avalia que os dois programas falham em relação à diversidade na oferta de vagas no sistema educacional. “O programa do Ratinho diz que houve diversificação da oferta das oportunidades educacionais e dá como exemplo as escolas cívico-militares, que são um projeto polêmico. Mas ao mesmo tempo coloca uma preocupação com escolas indígenas e quilombolas. Dá a impressão de que a diversificação não serviu aos propósitos e não fica clara a proporção disso”.





Já a proposta do ex-governador trata o tema de maneira genérica e sugere uma discussão posterior com a comunidade. “O programa do Requião também coloca a necessidade de pensar a diversidade e faz uma crítica mais contundente da ideia do disciplinamento, mas é meio genérico. Propõe avaliar e ver qual a diversidade necessária, dialogando com educadores e comunidade. Há uma sutil proposição e uma ausência sobre qual diversidade’”.

Publicidade

Publicidade





Valorização dos profissionais

Outro tema avaliado é o conjunto de propostas que podem promover a valorização dos professores. De maneira geral, os dois planos se comprometem a abrir concursos para a contratação de novos profissionais e recompor os salários, o que não é garantia, segundo Andrea Gouveia. “A indicação de novos concursos, reajustes e reposições no programa do Ratinho Junior é genérica, porque no primeiro não houve”, salienta a professora.

Publicidade





A valorização do quadro de profissionais da Educação passaria pela retomada da carreira de funcionários de escola, avalia a especialista. “Há um silêncio no programa do Ratinho Junior sobre o fim com a carreira dos funcionários de escola, um quadro de carreira. Era um diferencial na qualidade da educação do Paraná e acabou durante a pandemia”.





O programa de Requião se compromete de maneira geral a abrir concursos, mas não especificamente para a Educação. E não cita os funcionários de escolas. “No programa do Requião a retomada do quadro não aparece claramente”, diz Andrea Gouveia. “Os estudos mostram que um quadro permanente garante um melhor uso dos programas de formação. Para se pensar em uma escola que avance em termos de qualidade, os melhores quadros têm que ser mantidos. E é uma regra constitucional. O estado abusa da ideia da excepcionalidade, tem 30% de temporários no quadro de professores”.

Publicidade