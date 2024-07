Arquidiocese de Londrina apresenta cartilha com orientações para eleição municipal

A Arquidiocese de Londrina apresentou nesta segunda-feira (22) uma cartilha de orientação política que foi produzida e lançada pelo Regional Sul 2 da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), ou seja, o regional que representa a Igreja Católica do Paraná junto à instituição. O documento de 24 páginas foi dividido em três partes, apresentando a relação da Igreja com a sociedade; explicando como funciona o pleito municipal; e também pontuando o que é a política.







“Essa cartilha atende a um a um objetivo da Igreja de continuar dando orientação segura de uma de uma verdadeira política, da melhor política para o nosso povo. É uma contribuição de fato à cidadania. É uma questão também religiosa, porque trata de ética, da justiça, mas ao mesmo tempo é uma questão da sociedade”, destacou dom Geremias Steinmetz, arcebispo de Londrina e presidente da CNBB Sul 2.

O tema da cartilha é a esperança e o lema “A esperança não decepciona”, versículo extraído do livro de Romanos (Rm 5,5) da Bíblia. A inspiração para basear as reflexões foi da proposta do Papa Francisco para o Jubileu Ordinário de 2025 que será vivenciado na Igreja Católica de todo o mundo: “Peregrinos da Esperança”.