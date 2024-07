Londrina registra 399,7 mil eleitores municipais em 2024

A Justiça Eleitoral consolidou os números do eleitorado para as eleições municipais de 2024. Em Londrina, segundo maior colégio eleitoral do Paraná, 399.730 pessoas poderão participar do processo democrático, um crescimento da ordem de 1,54% em comparação com o pleito de 2022, quando 393.687 londrinenses estavam aptos. O eleitorado chegou a ultrapassar a marca de 400 mil em maio, mas revisões puxaram o número para baixo.





Curitiba é o maior colégio eleitoral do estado com mais de 1,4 milhão de eleitores neste ano. Atrás de Londrina está Maringá, com 300.286 eleitores, e Ponta Grossa, com 259.463. Em todo o estado, 8.645.891 paranaenses poderão votar em outubro. O número é 2,04% maior que o de 2022, quando o estado tinha 8.475.632 eleitores.



A novidade para este ano é a possibilidade de segundo turno em São José dos Pinhais e Foz do Iguaçu, que ultrapassaram a marca de 200 mil eleitores.