Convenção do PT dá a largada para a corrida eleitoral em Londrina

A corrida eleitoral em Londrina ganha corpo neste sábado (20) com o início das convenções partidárias. Até o dia 5 de agosto, os partidos e federações precisam definir quem será candidato a prefeito, vice-prefeito e vereador, dando o tom de como será a disputa de outubro. Em Londrina, onde pelo menos oito nomes pretendem disputar o Executivo, a expectativa é que as convenções evidenciem como será a sucessão do prefeito Marcelo Belinati (PP).





Quem dá o pontapé é a Federação Brasil da Esperança (PT/PV/PCdoB), que tem a educadora Isabel Diniz (PT) como pré-candidata. O encontro será neste sábado, a partir das 13h30, no auditório do Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina). A tendência é que a vice na chapa de Diniz seja a professora Marcia Bastos de Almeida, presidente do PCdoB de Londrina. Já os outros partidos realizarão suas convenções nos primeiros dias de agosto, ganhando pelo menos mais uma semana para articulações.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O advogado eleitoral Frederico Reis ressalta que as convenções têm importância ímpar no calendário eleitoral. “A convenção dá o norte que será seguido pela agremiação política. É na convenção, por exemplo, que se homologa o nome de urna dos candidatos e o número com o qual o candidato poderá concorrer”, afirma Reis. “Apesar de ser um evento festivo, as deliberações tomadas na convenção são formais e vinculam candidatos e partidos políticos.”