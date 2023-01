Deputado Ênio Verri, de Maringá, vai comandar Itaipu Binacional

O deputado federal Ênio Verri (PT) disse que ficou surpreso e honrado com o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para comandar a hidrelétrica Itaipu Binacional. Em entrevista à FOLHA nesta sexta-feira (27), um dia após o anúncio, o parlamentar comentou sobre os principais desafios da nova gestão.





Jorge Samek, que ocupou o cargo de presidente da Itaipu durante os governos Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer, entre 2003 e 2016, era um dos principais cotados para o cargo. Além dele, apareciam na lista os petistas Arilson Chiorato, deputado estadual e líder do PT no Paraná, e Roberto Requião, ex-senador e ex-governador do estado.

Publicidade

Publicidade





"Confesso que eu fiquei surpreso quando o presidente declinou pela indicação dos outros nomes e escolheu o meu. Isso foi uma honra, porque as pessoas indicadas eram muito capacitadas, preparadas e teriam todas as condições de fazer uma ótima gestão", afirmou à FOLHA.





Verri explicou que ainda não assimilou tudo o que está acontecendo e, apesar da responsabilidade, não pensou duas vezes para aceitar o convite.

Publicidade





"Foi por reconhecer que haviam bons nomes e ele acabou escolhendo o meu, que fiquei honrado a ponto de nem pensar duas vezes e aceitar esse convite", pontuou.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA: