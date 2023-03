Deputados do Paraná: bolsonarista faz B.O. contra colega petista por ameaça

A polarização entre petistas e bolsonaristas tem dado o tom na AL (Assembleia Legislativa do Paraná). O deputado estadual Ricardo Arruda (PL) registrou um Boletim de Ocorrência contra outro deputado, Renato Freitas (PT), por suposta ameaça de morte. A ação foi motivada por duas falas do petista, feitas em pronunciamentos nas sessões de segunda (27) e terça-feira (28) da AL. Em seus discursos, Freitas lembrou que Arruda é investigado pelo Ministério Público do Paraná e criticou o adversário político por defender a ação da Guarda Municipal de Curitiba que resultou na morte de um jovem de 17 anos no último sábado (25) na capital.





"Quando, a exemplo do deputado Ricardo Arruda, se desvia do caminho, propaga a mentira, o resultado é a morte", disse Renato Freitas em um de seus discursos, o que foi interpretado como uma ameaça pelo deputado do PL. "Deputado Arruda, arrependa-se. Há tempo enquanto há vida”, afirmou ainda o parlamentar do PT, outra frase que levou Arruda a registrar o boletim de ocorrência.

Em uma sessão há duas semanas, o petista acusou Arruda, que é líder religioso e um dos principais apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro na AL, de espalhar notícias falsas. Minutos antes, o deputado do PL havia dito na tribuna da Assembleia que o ministro da Justiça, Flávio Dino, responde a mais de 200 processos na Justiça, informação falsa que circula em grupos bolsonaristas.





Além de registrar o boletim de ocorrência, Ricardo Arruda ainda solicitou à Corregedoria da Assembleia a instauração de um processo para apurar a possível quebra de decoro por parte de Freitas. “Pugnaremos perante a corregedoria da Assembleia Legislativa a instauração de processo disciplinar por quebra de decoro nas dependências da casa legislativa”, disse o advogado de Arruda, Jeffrey Chiquini. O boletim de ocorrência foi registrado no 3º Distrito Policial de Curitiba.





