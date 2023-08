Deputados estaduais Arilson e Requião Filho votam contra homenagem a Bolsonaro

“Um genocida, que negou a vacina durante a pandemia do coronavírus. Uma pessoa que cultuou a morte, que pregou o ódio, que promove o preconceito. Eu duvido que esses que querem promover essa homenagem leiam aqui os nomes das vítimas da Covid no nosso estado, que morreram porque não tinha vacina”, defendeu.

Os deputados estaduais Arilson Chiorato e Requião Filho, do PT, apresentaram na reunião da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) desta terça-feira (22) pareces contrários a um projeto proposto por deputados de direita, que pretende homenagear com título de Cidadão Honorário do Paraná o ex-presidente, Jair Bolsonaro.





O parlamentar avalia a homenagem como uma aberração e lamentou que deputados estaduais destinem tempo para discutir esse tipo de proposta.





“Esse processo não pode avançar. É legítima a apresentação da proposta, mas o pretenso homenageado não preenche os requisitos exigidos para receber a honraria. Essa Casa merece muito mais. O povo do Paraná merece muito mais. Bolsonaro foi expulso do Exército, da presidência da República e, logo, será expulso do convívio com a sociedade e vai pagar por tudo de mal que fez para o País.”

Requião Filho, por sua vez, destacou que a Alep (Assembleia Legislativa) tem o dever de zelar pela moralidade administrativa, observar os preceitos do Estado Democrático de Direito e defendê-lo.





O deputado estadual destacou que Bolsonaro não preenche nenhum requisito previsto no Regimento Interno para concessão da honraria, pelo contrário, está inelegível por ter realizado ataques ao sistema eleitoral, está próximo à prisão no caso das joias e por ter participação direta em tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro.





“Existem 25 investigações em trâmite contra o Bolsonaro autorizadas pelo STF (Supremo Tribunal Federal); seis ações de TSE (Tribunal Superior Eleitoral); seis acusações no Tribunal Penal Internacional; e Bolsonaro foi acusado formalmente no relatório à CPI da Pandemia de ter cometido nove crimes: prevaricação; charlatanismo; epidemia com resultado morte; infração a medidas sanitárias preventivas; emprego irregular de verba pública; incitação ao crime; falsificação de documentos particulares e crime de responsabilidade”, finaliza Requião Filho.