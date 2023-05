Deputados federais do PR votam majoritariamente contra PL das fake news; entenda o projeto

Após o PL ser aprovado em regime de urgência para ter prioridade na votação, o presidente da Câmara Arthur Lira (PL) retirou o projeto da pauta, que estava previsto para ser votado já nesta terça-feira (2). Ele atendeu o pedido do próprio relator do projeto, Orlando Silva (PC do B), que pediu mais tempo para que o projeto possa "unir o plenário".

Via Instagram, porém, Marco Brasil (PP) escreveu que "o texto precisa e merece uma ampla discussão para que não sejam criadas inseguranças à liberdade de expressão". Já Filipe Barros (PL) comentou que a lei é um projeto do governo Lula para "censurar seus críticos". Sargento Fahur (PSD) se limitou a escrever que "querem calar a sua voz", referindo-se ao PL. Beto Richa (PSDB) respondeu às críticas em seu Instagram por ter votado a favor da urgência afirmando que somente o fez para "dar uma oportunidade ao relator de consertar os erros que o projeto tem", mas que, quando o tema for pautado na Câmara dos Deputados, ele votará contra. Diego Garcia (Republicanos) também comentou o assunto via Instagram: "A luta pela democracia e pela liberdade continua. Não ao PL da Censura!".

Dentre os 24 deputados federais do Paraná que estiveram presentes na votação, 16 votaram contra o pedido de urgência para a aprovação do PL e outros oito foram favoráveis. Confira abaixo a relação dos votos de cada parlamentar.

Uma das principais maneiras que as big techs ganham dinheiro, o impulsionamento também é citado pelo projeto de lei. Antes, qualquer pessoa que tivesse uma conta no Meta (empresa que gere o Facebook, Instagram e WhatsApp) e no Google (que gere o YouTube) poderia pagar às plataformas para entregar os seus conteúdos para mais pessoas. Com o PL, quem quiser publicitar alguma postagem terá que apresentar documento oficial.

Remuneração jornalística: O PL prevê que todo e qualquer conteúdo jornalístico publicado nas redes sociais - seja em áudio, vídeo, imagem ou texto - tenha remuneração. No entanto, somente as empresas que estejam organizadas profissionalmente e com mais de dois anos em atividade terão direito aos valores. Também será necessário que a empresa tenha um editor responsável que responda pelo veículo.

O Projeto de Lei 2630 tem como relator o deputado de São Paulo Orlando Silva (PC do B) e conta com o apoio do governo Lula. A proposta abrange diversas áreas, passando por remuneração de conteúdos jornalísticos dentro das redes sociais, direitos autorais de artistas, censura de grupos ou pessoas que estimulem a violência ou crimes - como ataques a escolas, nazismo e propagação de notícias falsas ou preconceituosas -, além da responsabilização das grandes empresas de tecnologia, caso permitam tais publicações criminosas. Entenda os principais pontos:

Especialista comenta PL







Eve Miguel Cenci, professor de Direito da UEL (Universidade Estadual de Londrina) e especialista em Ética, Política e Direito, analisa que o PL foi criado para frear a propagação de notícias falsas e crimes digitais, que só aumentaram nos últimos anos. Para ele, o projeto de lei das fake news é necessário para dar mais segurança aos usuários.







"Não estamos mais falando de demandas financeiras individuais ou controle da imagem pessoal. Agora o uso das fake news atinge o âmago da democracia e pode comprometer o processo eleitoral e a própria democracia. É a sociedade que acaba lesada quando o debate público sai do campo das ideias e é falseado com base em mentiras materializadas em versões fraudulentas. As fakes, mesmo quando desmascaradas, aparecem sob a justificativa de que são narrativas. As redes sociais tornaram-se terra de ninguém. As próprias empresas, que de alguma forma deveriam estabelecer limites seguindo uma política clara de moderação, faturam com os grupos que deveriam conter. Entendo que o PL em discussão é necessário", diz.



Cenci afirma que as grandes empresas de tecnologia estão relutantes quanto ao projeto por dois motivos principais: a remuneração de conteúdos jornalísticos e pelos limites impostos a um modelo de negócio baseado em logaritmos "que ninguém sabe como funcionam".



Ele também comenta que a responsabilização dessas empresas por postagens de terceiros é outro fator que as deixam preocupadas. O professor pondera que o ideal é que as redes sociais cumpram as legislações de cada país e, caso não o façam, sejam punidas.



"As empresas precisam ter um modelo claro de moderação dos conteúdos. Esse modelo deve ter como parâmetro a legislação de cada nação. Quando uma empresa permite a disseminação de um determinado conteúdo que viola a legislação, é alertada e mesmo assim insiste em manter a publicação, como vimos em muitos casos, deve sim ser punida. Não dá para admitir, por exemplo, a permanência de sites com apologia ao nazismo", ressalta.