Eleito presidente da Alep, Alexandre Curi revela ambição em ser governador

O deputado estadual Alexandre Curi (PSD), presidente eleito da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), garantiu estar preparado para disputar o governo do Estado em 2026. A Mesa Executiva, presidida por Curi, foi escolhida na última segunda-feira (12) para o biênio 2025/2026.





Ele vai substituir Ademar Traiano (PSD) que está no cargo pelo quinto mandato consecutivo e não poderia mais disputar o comando da Alep em função do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de que só pode haver uma reeleição para o mesmo cargo nos Legislativos estaduais.

Apontado como um articulador, Curi é herdeiro político de seu avô, Anibal Khury, morto em 1999. Khury foi cinco vezes presidente da Alep, de 1989 até sua morte, e assumiu o governo do estado seis vezes.

Alexandre Curi conversou com a reportagem da FOLHA sobre as expectativas para o futuro político.



SUCESSÃO DE RATINHO





Na última semana, Curi apareceu bem posicionado em um levantamento sobre as eleições para governador daqui a dois anos. Na sondagem, divulgada pelo instituto Paraná Pesquisas, o deputado esteve em dois cenários na terceira posição, com quase 10% das intenções de votos, atrás do senador Sergio Moro (União) e do prefeito de Curitiba Rafael Greca (PSD).

Apesar de todas as conversas sobre as eleições de 2026, o parlamentar ressaltou à FOLHA que não está pensando nisso no momento.





“Mesmo porque, se estivesse pensando exclusivamente nas eleições de 2026, não me candidataria a presidente da Assembleia. Primeiro que, historicamente, os presidentes da Assembleia sequer se candidataram ao governo do Estado. Segundo que, com todas as atribuições administrativas de presidente da Casa, minha agenda fica muito mais restrita para percorrer o estado e construir uma pré-candidatura. Terceiro que a imagem da Assembleia nem sempre é positiva perante o eleitor [...] Mas é claro que, se tivermos sucesso em todas as medidas, podemos quebrar essa resistência histórica, mudar essa imagem e mostrar nossa qualidade como gestor. Não por ser presidente da Assembleia, mas por meu histórico político [...] Em 2026, quando nosso grupo político for discutir seu nome para a sucessão do governador Ratinho Junior, informarei que estarei preparado”, explicou à FOLHA.





