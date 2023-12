Em sessão na Assembleia Legislativa, Bolsonaro vira cidadão honorário do Paraná

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu, nesta sexta-feira (15) à noite, o título de Cidadão Honorário do Paraná.





Durante a sessão solene, realizada no Plenário da Assembleia Legislativa (AL), em Curitiba, ele criticou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) de condenar envolvidos nos atos de 8 de janeiro, em Brasília.

“Compare o meu ministério com essa súcia que está aí [...] Não dá pra comparar Paulo Guedes com Haddad. 38 Ministérios, nem ele sabe o nome de uma dúzia. Eu duvido que ele fale o nome de cinco aqui, porque são pernas de pau, não têm como ser campeões. Até hoje só falam meu nome, mas ninguém joga pedra em árvore que não dá frutos”, considerou.





Bolsonaro discursou da Mesa Diretora da AL, onde entre os presentes estava o governador Ratinho Jr. (PSD), que foi elogiado pelo ex-presidente em sua fala.

Sem citar nomes, Bolsonaro teceu críticas aos ministros do STF que condenaram acusados de executarem os atos do dia 8 de janeiro, em Brasília, considerando ser uma "covardia" a condenações de alguns de seus apoiadores.





“Passamos momentos difíceis no Brasil. Mais difícil do que nós aqui, são aqueles condenados a 17 anos de cadeia em Brasília. Uma covardia. Uma das acusações foi tentativa armada de mudar o Governo. Nem um estilingue foi encontrado”, disse.





O ex-presidente afirmou que a população ainda não sabe a verdade sobre o “sistema”. “Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês ainda não sabem de toda a verdade. Vocês não sabem ainda o que é o sistema, o poder daqueles que estão em Brasília [...] A liberdade não é uma cláusula pétrea. Ela não é como o Sol que nasce todo dia. É algo que tem que ser cuidado com muita atenção, porque os canalhas querem roubar a nossa liberdade em causa própria”, pontuou.





