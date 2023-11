Emanoel Gomes desconversa sobre aumento de número de vereadores na Câmara

Ainda com problemas estruturais para resolver no prédio alugado no Jardim Piza, na região sul de Londrina, os vereadores retomaram nesta terça-feira (14) os trabalhos presenciais após exatos dois meses desde a última sessão in loco na sede própria, no Centro Cívico – cuja reforma teve início em meados de setembro.





“Hoje nós ocupamos esse espaço de forma parcial. A empresa [locadora, Unopar/Anhanguera,] solicitou mais 20 dias para poder concluir algumas benfeitorias que ficaram faltando e cedemos a eles”, disse o presidente da Câmara Municipal de Londrina (CML), Emanoel Gomes (Republicanos), em coletiva à imprensa.

O contrato de aluguel é de R$ 65 mil ao mês e só começa a vigorar a partir de agora. O prazo inicial para serem feitas adequações para a entrega do imóvel havia vencido em 30 de outubro, mas teve de ser postergado por conta de entraves em estruturas como a rede de informática e os aparelhos de ar-condicionado. Além disso, falta sinalização para indicar o local à população – medida que está sendo providenciada, segundo o chefe da CML.