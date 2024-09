'Famílias políticas' renovam seus quadros e reafirmam poder no Paraná

As eleições municipais são o principal momento no calendário eleitoral para as chamadas “famílias políticas” renovarem seus quadros e reafirmarem seu poder.





As disputas locais são vistas como porta de entrada para os cargos eletivos, com a eleição para vereadores, e a primeira chance de acesso ao orçamento público, com a escolha de prefeitos. O confronto municipal, entretanto, é apenas um dos passos na busca pelo poder em um sistema político onde os mesmos sobrenomes se perpetuam e se revezam.

“Política no Brasil é um negócio de famílias políticas, todas as instituições são controladas por famílias políticas e estruturas de parentesco”, diz Ricardo Costa de Oliveira, professor titular do Departamento de Sociologia da UFPR (Universidade Federal do Paraná) e coordenador do Núcleo de Estudos Paranaenses (NEP-UFPR).





“A eleição municipal é um grande momento para atualização do poder dessas famílias, muitas vezes com o perfil de novos candidatos, com filhos e netos de políticos conhecidos.”

As principais cidades paranaenses são exemplos disso. Em Londrina, o candidato apoiado pelo governador Ratinho Júnior é Tiago Amaral (PSD), filho de Durval Amaral, ex-deputado estadual e hoje conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).





Em Maringá, as pesquisas indicam a vitória de Silvio Barros (PP), ex-prefeito, filho do ex-prefeito com o mesmo nome, irmão do deputado federal Ricardo Barros, cunhado da ex-governadora Cida Borghetti e tio da deputada estadual Maria Victoria.

Em Curitiba, quatro dos dez candidatos são ligados a famílias políticas. O vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) é neto do ex-governador Paulo Pimentel; Ney Leprevost (União Brasil) é neto do ex-prefeito com o mesmo nome e irmão do vereador Alexandre Leprevost; Maria Victoria (PP) é filha de Ricardo Barros; e Roberto Requião (Mobiliza), ex-governador, é líder de uma família política que inclui seu filho, deputado estadual, e seus irmãos, Maurício (ex-secretário da Educação e atualmente conselheiro do TCE) e Eduardo (que foi diretor do Porto de Paranaguá e candidato a prefeito na capital).





Em Ponta Grossa, dois clãs disputam a prefeitura: a candidata do PSDB, Mabel Canto, é filha do ex-prefeito e ex-deputado estadual Jocelito Canto e irmã da vereadora Joce Canto; já o candidato do PSD, o ex-prefeito Marcelo Rangel, é irmão de Sandro Alex, deputado federal e secretário de Infraestrutura do governo Ratinho Junior.





Outros candidatos com famílias políticas são Edgar Bueno (PDT), em Cascavel, e o deputado estadual Marcel Micheletto (PL), filho do ex-deputado Moacir Micheletto, em Assis Chateaubriand.





