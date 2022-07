Gaeco vai acompanhar homicídio de petista baleado por bolsonarista em Foz do Iguaçu

O MPPR (Ministério Público do Paraná) divulgou no domingo (10) que, por determinação do procurador-geral de Justiça, Gilberto Giacoia, o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) de Foz do Iguaçu (Oeste), vai acompanhar as investigações do homicídio cometido no último sábado (9), contra um guarda municipal do município.



Segundo a nota divulgada à imprensa, o MP registra, ainda, "que a instituição, cumprindo com sua missão constitucional, continuará atuando firmemente para prevenir e punir todo e qualquer atentado à liberdade de manifestação, que é um direito assegurado a todos os cidadãos e preceito fundamental para o fortalecimento do regime democrático".