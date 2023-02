Governo Lula tem 52% de aprovação nacional; maior rejeição é na região Sul

Uma pesquisa feita pelo instituto PoderData mostra que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva conta com 52% de aprovação.





De acordo com o levantamento, outros 39% desaprovam a gestão do petista, enquanto 9% não souberam responder. Os números apontam pouca alteração no apoio a Lula desde as eleições de 2022, quando ele obteve 50,9% dos votos válidos no segundo turno.

O máximo alcançado por Jair Bolsonaro na pesquisa do PoderData também foi de 52%, em agosto de 2020, mas o instituto só começou a medir a aprovação ao ex-presidente em junho daquele ano.

O apoio a Lula é semelhante entre homens (51% de aprovação e 40% de reprovação) e mulheres (52% a 38%) e maior nas regiões Nordeste (55% a 35%) e Sudeste (55% a 36%). O presidente ainda é aprovado no Norte (53% a 45%), mas é reprovado no Sul (35% a 48%) e no Centro-Oeste (48% a 50%).





Lula também conta com amplo apoio entre os católicos (62% a 31%), porém ainda não conseguiu reverter sua desaprovação entre os evangélicos (31% a 56%).





A pesquisa foi realizada de 29 a 31 de janeiro e entrevistou 2,5 mil eleitores, com margem de erro de dois pontos percentuais.