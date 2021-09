Hang confirma contas e offshores no exterior, mas nega financiamento de fake news

"Temos contas no exterior, offshore no exterior, devem ser duas ou três, todas declaradas na receita federal", afirmou.

Os membros da comissão afirmam ter em mãos documentos que mostram a atuação financeira do empresário para bancar grupos que espalham fake news nas redes sociais. O empresário, em resposta ao relator Renan Calheiros (MDB-AL), confirmou que tem contas no exterior.

Morte da mãe





O empresário bolsonarista Luciano Hang afirmou que não vai aceitar que a morte de sua mãe, Regina Hang, vítima de Covid-19, seja usada politicamente.



Regina Hang morreu após lutar contra a Covid-19, internada em hospital da rede Prevent Senior. Luciano Hang depois gravou um vídeo em defesa do tratamento precoce, afirmando que ela poderia estar viva se tivesse sido tratada com os medicamentos do Kit Covid.





No entanto, durante as investigações da CPI da Covid do caso Prevent Senior, foi constatado no prontuário médico de Regina Hang que ela recebeu sim os remédios sem eficácia comprovada para o tratamento da Covid-19, como a hidroxicloroquina.







"Imaginem o quanto é duro para mim ver a morte da minha mãe ser usada politicamente de forma tão vil, baixa e desrespeitosa, por isso não aceito qualquer desrespeito à memória da minha mãe", afirmou.





"Tenho a consciência tranquila de que, como filho, sempre fiz o melhor por ela", completou.