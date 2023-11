Karoline e Luan, vítimas de atirador em colégio de Cambé, são homenageados na Câmara

A iniciativa que concede a homenagem foi apresentada pelo vereador Igor Mateus, na 22ª sessão ordinária, no dia 14 de agosto de 2023, com votação e aprovação de todos os vereadores.

Além da discussão de assuntos de interesse da comunidade em geral, a 34ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Cambé (Região Metropolitana de Londrina), realizada na noite de segunda-feira (6), foi marcada pela Moção de Aplausos para os familiares de Karoline Verri Alves e Luan Augusto da Silva. O jovem casal faleceu vítima do atirador que entrou na escola estadual Helena Kolody, no dia 19 de junho, fato que marcou a história do município.

Depois do discurso do vereador Igor Mateus, subiram ao púlpito o padre Dirceu Junior dos Reis, assessor do setor Juvenil da Arquidiocese de Londrina, e o padre Luciano Macedo, da Paróquia Santo Antônio, em Cambé. Em seguida, André Rosa Furlaneto, representando a Conferência Vicentina Virgem Maria, e a representante do grupo de oração Ilumi, Natália Oliveira Tomeleri.

Todos falaram a respeito da dedicação religiosa que Luan e Karoline mantinham, do afeto que recebiam dos amigos e colegas de igreja e de sua devoção. Em seguida, cada vereador deu sua opinião sobre o jovem casal, relembrando de como Cambé sofreu junto com o triste fato ocorrido no Helena Kolody.





Em seguida, os familiares falaram sobre a homenagem recebida, contaram um pouco da relação e da falta que Luan e Karoline fazem no berço familiar. Das mãos do vereador Igor Mateus, os familiares receberam as placas com as homenagens como lembranças desta sessão de celebração realizada pela Câmara Municipal.