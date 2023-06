Profissionais da UEL oferecem apoio psicológico a estudantes e professores do Colégio Helena Kolody

Uma equipe multiprofissional formada por professores e servidores da UEL (Universidade Estadual de Londrina) se colocou à disposição para apoio e acolhimento psicológico aos estudantes e funcionários do Colégio Estadual Professora Helena Kolody, de Cambé.





Após os violentos fatos ocorridos na última segunda-feira (19), as aulas foram suspensas e devem ser retomadas na próxima segunda-feira (26).

A partir de uma reunião do grupo com os representantes do NRE (Núcleo Regional de Educação) de Londrina e a direção do Colégio, realizada nesta quarta-feira (21), foi definido um acompanhamento prévio, ainda nesta semana, com os professores, e o acolhimento na segunda-feira para os alunos dos períodos da manhã e da tarde, com outras ações durante a semana, como rodas de conversa, apoio e plantão psicológico.