Líder do governo na Câmara é a favor de derrubar veto à abertura do comércio 24 horas em Londrina

O veto integral do prefeito Marcelo Belinati (PP) ao projeto de lei que autoriza a abertura do comércio da cidade em qualquer horário do dia será analisado na sessão desta terça-feira (23) da Câmara Municipal de Londrina (CML). Autora do PL 02/2021, Jessicão adiantou que está com uma expectativa “muito boa” de conseguir os 10 votos necessários para derrubar a medida.