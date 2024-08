Londrina recebe sessão itinerante do Tribunal Regional Eleitoral nesta sexta-feira

O TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral de Paraná) realiza nesta sexta-feira (30), a partir das 13h, a 2ª Sessão Itinerante nas dependências da sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) - Subseção Londrina. Essa é a primeira sessão do projeto sediada no interior do estado.







Desenvolvida pelo Liods (Laboratório de Inovação e Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) do TRE-PR, a Sessão Itinerante segue os princípios da linguagem simples para tornar o julgamento das ações eleitorais mais objetivas e acessíveis para a população, aproximando a Corte Eleitoral do Paraná da sociedade.



Antes do início da sessão, os sete candidatos a prefeito da cidade de Londrina, partidos políticos e instituições públicas e privadas assinarão o Pacto Eleições no Caminho da Paz, iniciativa do TRE-PR com o objetivo de garantir que as Eleições 2024 transcorram de forma segura, igualitária, inclusiva, livre de assédio eleitoral, de desinformação e de discurso de ódio.





Participarão da sessão a Corte do TRE-PR, formada pelo presidente, desembargador Sigurd Roberto Bengtsson; pelo vice-presidente, o desembargador Luiz Osório Moraes Panza; pela desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani; pelo desembargador eleitoral Julio Jacob Junior; pelo desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça; pelo desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz; pelo desembargador eleitoral José Rodrigo Sade; e pelo procurador regional eleitoral, doutor Marcelo Godoy.

MESÁRIOS





O treinamento dos mais de 107 mil mesárias e mesários que trabalharão nas eleições municipais de 2024 em todo o estado do Paraná iniciou-se no dia 5 de agosto e terminará no dia 3 de outubro.





