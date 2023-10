Lula defende que ação do Hamas não justifica que Israel mate inocentes

Mães de Luto em Luta participam de sessão da Câmara de Ibiporã A Câmara Municipal de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) recebeu, durante a sessão ordinária realizada na no



“Se você não falar em paz todo dia, todo dia, todo dia, as pessoas esquecem que é possível construir a paz. Quando vejo autoridades falarem em guerra, fulano tem que matar cicrano, tem que derrotar, não é assim que a gente resolve o problema. Numa mesa de negociação, não morre ninguém. Custa mais barato e a gente pode encontrar solução. É preciso que a gente consiga que lá, no Oriente Médio, Israel fique com o território que é seu e que está demarcado pela ONU [Organização das Nações Unidas] e que os palestinos tenham o direito de ter a sua terra. É simples assim e não precisa ninguém ficar invadindo a terra de ninguém.”

Lula afirmou que há brasileiros na Faixa de Gaza – incluindo mulheres e crianças – que aguardam numa região próxima à fronteira com o Egito para a repatriação.

"Já falei com o presidente do Egito, o meu ministro já falou com o ministro das Relações Exteriores, o avião presidencial menor já está no Cairo à espera dessa gente. Assim que abrir a fronteira, vamos buscar os brasileiros e trazer pra cá. Porque é aqui o lugar deles, um país seguro, que não tem guerra. E a gente pretende dar a eles a cidadania que não conseguiram conquistar morando na Faixa de Gaza, com a truculência e com os bombardeios."



Empresário de Londrina preso por atos antidemocráticos em Brasília consegue soltura Preso pela PF (Polícia Federal) na terceira fase da Operação Lesa Pátria, em 27 de janeiro, o empresário da construção civil de Londrina Claudio Mazzia obteve decisão favorável do ministro Alexandre de Moraes, do STF, para deixar a detenção.