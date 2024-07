Ministro da Pesca cumpre agenda em Londrina nesta segunda-feira

O ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, estará na região Norte na segunda-feira (15) onde cumpre agenda o dia todo.





Atendendo a convite da deputada federal Luísa Canziani (PSD-PR), o ministro virá conhecer a produção local de tilápias e conversar com piscicultores sobre novos projetos e a expansão da cultura no Estado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Paraná, maior produtor de tilápias do País, responde por mais 27% da produção nacional e por 75,7% da Região Sul. O governador em exercício Darci Piana e o secretário de Estado da Agricultura, Norberto Ortigara, também participam da visita.





“Pretendemos apresentar ao ministro André de Paula a nossa produção regional de tilápias e o nosso potencial. Temos produtores muito competentes, que têm conhecimento que agregam na produção, além da região, que concentra muitos rios e represas”, explica a deputada Luísa.

Publicidade





A agenda do ministro tem início na segunda-feira, às 9h15, em Alvorada do Sul. No município, André de Paula visita duas propriedades rurais com produção de tilápias, uma em tanque escavado e a outra que utiliza o tanque rede.





Em seguida, eles visitam o frigorífico da Cocari - Unidade de Beneficiamento de Pescado. O ministro também vai entregar um veículo ao município, que será destinado para uso da secretaria municipal de Aquicultura e Pesca.





“Estamos trabalhando para tornar Alvorada do Sul referência estadual na produção de tilápias. Aqui em Alvorada desenvolvemos um projeto de integração da produção de peixes, assim como a produção de frangos”, explica o prefeito Marcos Voltarelli (PSD).





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: