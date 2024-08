Maria Tereza e Tercílio Turini confirmam candidaturas nesta quinta

O evento ocorre no auditório do Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina), na zona sul, a partir das 19h e deve reunir lideranças das três siglas, que juntas terão mais de 50 candidatos à CML (Câmara Municipal de Londrina).

"É o lançamento de um movimento para resgatar a força da nossa cidade, que já foi capital política do Paraná e referência no Brasil, mas nas últimas décadas ficou esquecida pelos governos. Os meus principais compromissos são defender Londrina e cuidar dos londrinenses", afirma Turini. Ainda não há definição de quem será o vice.

Do lado emedebista, PSB e PRTB vão apoiar a candidatura de Turini, que traz na bagagem quatro mandatos como vereador e outros três como deputado estadual. O parlamentar estava filiado ao PSD, mas migrou para o MDB para tentar viabilizar seu nome para a sucessão do prefeito Marcelo Belinati (PP).

A noite desta quinta-feira (1°) vai marcar a oficialização de mais duas candidaturas à Prefeitura de Londrina. As convenções do PP, que tem a ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes como pré-candidata, e do MDB, cujo pré-candidato é o deputado estadual Tercílio Turini, ocorrem a partir das 19h. Os partidos têm até 5 de agosto para fazer suas convenções, e até dia 15 para registrar as candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereador.





Do outro lado da cidade, a partir das 19h30, Maria Tereza terá sua candidatura confirmada pelo PP em convenção realizada no Recinto Milton Alcover, na SRP (Sociedade Rural do Paraná), na zona oeste. A ex-secretária, que assumiu a pasta de Educação ainda na primeira gestão de Belinati, foi escolhida pelo prefeito para disputar sua sucessão. Ele, inclusive, tem sido figura frequente na pré-campanha de Maria Tereza.





“A equipe do prefeito Marcelo Belinati, que eu tive a honra de integrar, faz um trabalho maravilhoso. Em cada lugar da cidade, em cada bairro, observamos as melhorias. Londrina tem, há vários anos, a administração mais transparente do país, segundo o ranking do Tribunal de Contas da União. Avançamos muito, mas há muito o que fazer. Não podemos retroceder”, diz a pré-candidata.

Também será confirmada a chapa de vereadores do PP, que hoje possui a maior bancada na Câmara de Londrina, com seis cadeiras - e todos deverão tentar a reeleição. O nome do candidato a vice na chapa de Maria Tereza ainda não está fechado.





A previsão é que, além de lideranças locais e regionais, o presidente estadual do Progressistas, Ricardo Barros, e a ex-governadora Cida Borghetti participem do evento.